ضبط 5 ركاب بحوزتهم عملات أثرية ومخدرات وشيكات ومستلزمات طبية بمطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، محاولات راكبين مصريين لتهريب أدوية ومستلزمات الشيش الإلكترونية، وراكب أسيوي لتهريب أدوات جراحية خاصة بطب العيون، كما تم ضبط راكبة عربية بحوزتها عملات معدنية أثرية وراكب أجنبي من أصل مصري بحوزته سجائر إلكترونية بهم زيت الحشيش المخدر وشيكات دون مبالغ وبدون اسم مستفيد.

الحالة الأولى كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بيروت، تم ضبط راكبة عربية بحوزتها ٢٦ عملة من معدن أصفر اللون يشتبه أن يكون معدن الذهب، وأفاد محضر معاينة كل من مروة عبد القادر ونهى مصطفى وفاطمة محمود وأسماء صبحي مفتشي الآثار بمركز الوحدات الآثرية بمطار القاهرة الدولي، برئاسة حمدي همام وكيل وزارة الآثار وهناء المشهور المدير العام، بأن العملات تخضع لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣، حيث ترجع جميعها للعصر العثماني، تم الضبط بواسطة كل من هيثم أحمد عبد الحكم وأحمد السيد مدين وسارة سمير مأمور الجمرك، وكل من أحمد صلاح رزق مأمور الجمرك وسامح سيد رئيس القسم من إدارة الفحص بالأشعة، تحت إشراف هاني أبو طالب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣.

الحالة الثانية كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك، تم ضبط راكب أجنبي من أصل عربي بحوزته ٧ سجائر إلكترونية بها زيت الحشيش المخدر، و ٥ شيكات بدون مبالغ وبدون اسم مستفيد وتوقيع شخص غير الراكب. تم الضبط بواسطة كل من محمد السيد قنديل مأمور الجمرك، وبدوي علي بدوي مدير الحركة المشرف على الصالة.

الحالة الثالثة كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من إسطنبول، حيث استوقف هاني محمود، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية. وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة، بواسطة كل من محمد زغلول مأمور الجمرك، وسامح سيد رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، وقام جمال السيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف بسمة حسني مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود كمية من العبوات الدوائية من شرائط وأمبولات، قام تامر قاسم مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من احمد عبد الواحد و مصطفي صادق و مصطفي حسن و محمود عباس و كريم يوسف و ايمن عصام تحت اشراف اميرة طلبة مدير الحركة وذلك لاستكمال التفتيش وجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها ٦٤٣ شريط وأمبول دوائي.

الحالة الرابعة كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبي، حيث تمَّ إحباط محاولة راكب مصري لتهريب كمية كبيرة من مستلزمات الشيشة الإلكترونية، وتم الضبط بواسطة عبد الله حمدي مأمور اللجنة الجمركية وأحمد إبراهيم الجمل مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي، وكلٌ من إكرامي أشرف مأمور الجمرك، وطاهر خفاجي مدير إدارة الفحص بالأشعة. قام صابر عبد الحميد مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونة من هيثم رجب ووليد حجاج وهبة مصطفى ومحمد فتح الله وأحمد إبراهيم لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها 728 جهازًا وعبوة خاصة بالشيشة الإلكترونية.

الحالة الخامسة والأخيرة كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من هانزو، الصين، حيث استوقف مصطفى بحر، مأمور الجمرك المُعيَّن على اللجنة الجمركية، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر أيضًا حوزته لما يجب الإفصاح عنه. وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أنور علي وإسلام الغزالي، مأمورا الجمرك، ومحمد صابر، رئيس القسم، تلاحظ لهم وجود عبواتٍ متكرِّرةٍ ومتماثلة بكثرة داخل حقائب الراكب، وقام هاني أبو طالب مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف محمد يوسف محمد رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود كمية كبيرة من مستلزمات طب العيون، تم تكليف لجنة مكونة من علاء خضر و احمد مدين و هيثم محمد و يوسف محمد وذلك لجرد وتوصيف وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها ٩٥٥ عبوة ادوات جراحية خاصة بطب العيون.

وأمر رضا أبو العزم، مدير الإدارة الثالثة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٣٠ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكبة الأولى، وأمر أحمد أبو بكر فؤاد، مدير الإدارة الثانية بالانابة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٣٢ ضد الراكب الثاني، كما أمر الدكتور حسين عبدالله هيكل، مدير الإدارة الرابعة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٣٣ ضد الراكب الثالث، بينما أمر الدكتور صابر عبد الحميد، مدير الإدارة الثانية، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٣٤ ضد الراكب الرابع، وأمر فتحي فوزي شوكت، مدير الإدارة الثالثة بالانابة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الخامس والأخير، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكبة والراكب الثاني للنيابة المختصة.

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

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