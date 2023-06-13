الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استعدادات مكثفة للحج البرى.. ولجان بالمنافذ لتسهيل سفر الحجاج

الحجاج
الحجاج

انطلقت أولى رحلات الحج البري الذى تنظمه شركات السياحة إلى الأراضي المقدسة تمهيدًا لأداء فريضة الحج، وتستمر الرحلات حتى وصول جميع حجاج البري وعددهم 4 آلاف حاج، واتخذت اللجان المشتركة من وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة بالمنافذ كل الاستعدادات المكثفة لتسهيل سفر ووصول حجاج البري إلى الأراضي المقدسة، وكذلك متابعة اللجان المشتركة في الأراضي المقدسة لتسكين هؤلاء الحجاج والتأكد من تقديم كل الخدمات المتميزة لهم طوال رحلة الحج.

وتابعت اللجان المشتركة الرحلات الأولى للحج البري، حيث تتواجد في كل من نويبع والعقبة ومنفذ حالة عمار الحدودي بين الأردن والمملكة العربية السعودية للتدخل فورًا وحل أية مشاكل تواجه حجاج البري ورفع تقارير على مدار الساعة عن أحوال الحجاج.

وتتضمن الضوابط المنظمة للحج السياحي البري هذا العام عدة اشتراطات في إطار الحرص على راحة وسلامة الحجاج، منها أن تكون الأتوبيسات موديلات حديثة وتلتزم الشركات السياحية بكل الشروط والضوابط الفنية الصادرة من الإدارة العامة للنقل السياحي بوزارة السياحة والآثار، مع اشتراط وجود مشرف من شركات السياحة وسائق احتياطي بجانب السائق الأساسي بكل أتوبيس، كما ستقوم الأتوبيسات الناقلة للحجاج بمرافقتهم في تنقلاتهم بالمشاعر المقدسة وحتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

كما تضمنت الضوابط إقامة حجاج البري في فنادق متميزة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتقديم وجبات لهم طوال الرحلة وكذلك إقامتهم في خيام مكيفة وبأمكان متميزة بالمشاعر المقدسة في منى وعرفات وتقديم وجبات ومشروبات بالمشاعر، مع المتابعة المستمرة مع مشرفي الشركات المرافقين للحجاج للاطمئنان على أحوالهم.

الحجاج وزارة السياحة والآثار شركات السياحة حجاج البري الضوابط المنظمة للحج السياحي

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