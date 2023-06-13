برلمانية: توجيهات الرئيس بإنشاء مقبرة الخالدين تؤكد تخليد رموز مصر

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء "مقبرة الخالدين" لتكون صرحا لرفات عظماء ورموز مصر الذين ساهموا بشكل كبير فى رفعة الوطن، تأكيد ل حرص القيادة السياسية على تخليد رموز مصر التاريخيين والخالدين فى ذاكرة الوطن، وتكريم أبنائها العظام وتراثها وتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال.

وأضافت سلامة، في بيان لها، أن توجيه الرئيس بأن تتضمن "مقبرة الخالدين" متحفا للأعمال الفنية والأثرية الموجودة فى المقابر الحالية، والسيرة الذاتية لعظماء الوطن، بمثابة إنجاز عظيم يوثق تاريخ الشخصيات الدينية والسياسية والعلمية والأدبية والفنية، التى ساهمت فى رفعة الوطن عبر العصور.

وأوضحت أن إنشاء "مقبرة الخالدين" بشكل لائق، سيجعل منها معلما سياحيا مهما يجذب الزوار من مختلف دول العالم، وهى تجربة حققت نجاحات كبيرة فى عدد من دول العالم، حيث تحولت تلك المقابر إلى أبرز المعالم السياحية فى تلك الدول.

وأشادت عضو النواب بتوجيهات أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعى وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التى أفضت إلى مخطط التطوير على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة للتوصل إلى رؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأى العام قبل يوم الأول من يوليو المقبل.

وأكدت أن الدولة لديها حرص شديد على الانتهاء من تنفيذ خطط تطوير القاهرة التاريخية، وفى نفس الوقت يتم الحفاظ على الطابع التراثى لتلك المناطق.