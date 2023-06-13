الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط طالبين تعديا جنسيًا على فتاة في أكتوبر

جريدة الدستور

أحالت نيابة حوادث أكتوبر الكلية، اليوم، شابين، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بالتعدي جنسيًا على فتاة وتهديدها بصور مخلة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول ارتبط بعلاقة عاطفية مع طالبة واستغل حبها واستدرجها إلى مكان إقامته في أكتوبر وهتك عرضها وتعدى عليها جنسيًا ثم أجبرها بالتردد عليه عدة مرات مقابل عدم نشر صور مخلة لها ومقاطع فيديو كان صورها لها.

وتبين أن الفتاة خوفًا من الفضيحة أخبرت صديقه للتوسط لها ولكنهما الاثنين ابتزاها جنسيًا، فقررت إبلاغ الأجهزة الأمنية.

وتبين أن المتهمين هددا الفتاة بنشر صور وفيديوهات  لها عبر تطبيق موقع التواصل الاجتماعي واتساب، وإفشاء أمور مخدشة بالشرف، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب لحملها على الخضوع لشهواتهما الجنسية وإقامة علاقة جنسية معها والتحصل منها على مبالغ نقدية نظير عدم نشرهما إياها.

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