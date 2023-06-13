الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إجراء تحليل مخدرات لـ 1226 عاملا بـ "مياه سوهاج"

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات التحاليل الطبية للكشف عن المواد المخدرة، لـ 1226 عاملا من المرشحين للترقية خلال 1 يوليو من العام الجاري. 

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أن إجراء تحليل المخدرات شرط من شروط التعيين أو التعاقد أو الترقية إلى الوظائف الأعلى فى الوظائف العامة وفقا لأحكام القانون.

وأشار أحمد طلعت مدير ادارة التوظيف وتقييم الأداء، إلى أن فريق صندوق مكافحة المخدرات والإدمان يعمل لمدة 4 أيام فى الفترة من 11 الى 14 يونيو الجاري، لإجراء التحاليل على 321 من العاملين بالديوان العام وفرع أخميم، و297 من العاملين بأفرع المنشأة وساقلتة وسوهاج، و306 من العاملين بأفرع جرجا والبلينا ودار السلام و302 من العاملين بأفرع طما وطهطا والمراغة وجهينة.

كما عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اجتماعا، موسع ضم رؤساء القطاعات والأفرع ومديرى العموم ومديرى الشئون التجارية، وذلك لبحث مخرجات الحوكمة والترشيد.

 وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب، أنه تم خلال الاجتماع استعراض خطة تغيير العدادات المعطلة وموقف التحصيل بجميع فروع الشركة.
وأكد رئيس "مياه سوهاج" خلال الاجتماع على ضرورة التشديد على المخالفين للتقدم لتقنيين أوضاعهم، وتركيب عدادات مياه كودية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وقطع المياه فورا للممتنعين حفاظا على المال العام.

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