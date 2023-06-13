الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تفحص قيد أسهم تخفيض رأسمال "مصر بني سويف للأسمنت"

البورصة
البورصة

قالت إدارة البورصة، إن شركة مصر بني سويف للأسمنت، تقدمت بمستندات قيد تخفيض رأس المال المصدر من 750 مليون جنيه إلى 679.28 مليون جنيه، بتخفيض قدره 70.712 مليون جنيه.
وأضافت البورصة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن التخفيض عن طريق إعدام أسهم خزينة البالغ عددها 7,071,203 سهم بالقيمة الاسمية وقدرها 10 جنيهات للسهم.

كما تقدمت الشركة بمستندات قيد تعديل المركز الرئيسي والمحل القانون لها في ضوء تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة.

وذكرت البورصة، أن المستندات المقدمة من الشركة جارٍ فحصها واستكمالها تمهيداً للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

يشار إلى أن مصر بني سويف للأسمنت، سجلت صافي ربح بلغ 61.36 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023، مقابل أرباح بلغت 47.65 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2022.

وارتفعت مبيعات الشركة، خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 276.3 مليون جنيه، مقابل 436.38 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وكانت الشركة سجلت صافي خسائر بلغ 145.94 مليون جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بلغت 169.05 مليون جنيه خلال 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 1.84 مليار جنيه، مقابل 1.12 مليار جنيه في 2021.

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