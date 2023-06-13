الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تشكيل لجنة لفحص لنش مرسى علم المحترق

اللنش المحترق بمرسي
اللنش المحترق بمرسي علم

قررت نيابة البحر الأحمر تشكيل لجنة فنية من خبراء التفتيش البحري وهيئة السلامة البحرية لفحص لنش محترق بمرسى علم بعد أن تم سحبه من منطقة الحادث للشاطئ، وبيان أسباب وملابسات الحريق.

وكشفت التحقيقات الأولية أن اللنش المحترق حاصل على جميع التراخيص والتصاريح للرحلة من مختلف الجهات المختصة، فيما تواصلت أمس عمليات البحث عن المفقودين في الحادث.

واستمعت النيابة لأقوال الناجين من السائحين والطاقم، حيث انتقل فريق من النيابة واستمع لأقوال الناجين الذين تم إنقاذهم وطاقم اللنش من البحارة ومرشدي الغوص.

كانت سواحل مدينة مرسى علم قد شهدت حريقًا بلنش سياحي وعلى متنه 15 راكبًا إنجليزيًا و12 فردًا "طاقمه"، بالإضافة إلى 2 مرشدين، حيث تم إنقاذ 12 سائحًا وطاقم المركب والمرشدين، وجار البحث عن 3 مفقودين.

وأسفر الفحص المبدئي عن أن أسباب الحادث هو حدوث ماس كهربي في غرفة المحركات، وانتقلت النيابة العامة للفحص والتحقيق.

كانت شهدت سواحل مدينة مرسى علم، الأحد الماضي، نشوب حريق هائل داخل لنش سياحى حيث التهمت النيران اللنش بالكامل.

تلقت الأجهزة المختصة إخطارًا بنشوب حريق بـ"لنش سياحى" يدعى هيركن يقل على متنه 29 شخصًا أثناء خروجه فى رحلة بحرية.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم إنقاذ 12 سائحًا إنجليزيًا بالإضافة إلى 14 فردًا هم طاقم اللنش.

وتبين أن اللنش خرج صباح الأحد من مارينا بورتو غالب، وتم إنقاذ السائحين وطاقم اللنش ونقلهم إلى شاطئ قرية الشجرة وجميعهم بصحة جيدة ولم يصبهم أى أذى، فيما لا يزال البحث جاريًا بمحيط اللنش عن 3 سائحين آخرين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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