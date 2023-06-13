الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

برأس مال 600 مليون جنيه.. إنشاء شركة جديدة لتنفيذ مصنع حبيبات الكلور

شركة مصر لصناعة الكيماويات
شركة مصر لصناعة الكيماويات

قالت شركة مصر لصناعة الكيماويات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إنه تم الاتفاق بشكل مبدئي مع شركتي قطاع خاص لإنشاء شركة جديدة برأسمال مرخص به مليار جنيه ورأسمال مصدر يقدر بـ600 مليون جنيه.
وأوضحت مصر لصناعة الكيماويات، في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، أن الشركة الجديدة ستتولي تنفيذ مشروع حبيبات الكلور، مشيرة إلى أنه سيتم عرض عقد الاتفاق للمساهمين بالمشروع على مجلس الإدارة تمهيدا للتوقيع.

وأضافت أن هيكل الملكلة المقترح للشركة الجديدة سيتوزع على الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة 12%، ومصر لصناعة الكمياويات بنسبة 12%، وشركة كوكورد للهندسة والمقاولات بنسبة 38%، وشركة كادينس للطاقة والانشاءات الهندسية بنسبة 38%.

ونوهت الشركة، بأنه لم يتم التوصل حتى الآن لأي اتفاق مع أي بنك بشأن تمويل المشروع.

وكانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، قد وافقت من حيث المبدأ على المضي قدماً في تنفيذ مشروع حبيبات الكلور TCCA بالشراكة مع شركات القطاع الخاص.

وبحسب بيان سابق للشركة، تقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 1.3 مليار جنيه.

وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، صافي ربح بلغ 435.66 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 148.39 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

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