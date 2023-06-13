الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحباط تهريب هواتف محمولة بمطار القاهرة

تهريب هواتف محمولة
تهريب هواتف محمولة

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، من ضبط راكب يحاول تهريب تليفونات محمولة من الجمارك.

البداية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من إسطنبول تم الاشتباه في أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة، والذي أنكر حيازته ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه تبين وجود كثافات معتمة بكميات كبيرة داخل حقائب الراكب، وتم ضبط 30 تليفونا محمولا، و27 تليفونا أرضيا بخواص تكنولوجية متقدمة، و75 جهاز كول سنتر، و55 سماعة، و121 قطعة من مستلزمات تلك الأجهزة، بإجمالي 308.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.

الإجراءات الجمركية تليفونات راكب ضبط سلطات مطار القاهرة الدولي

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