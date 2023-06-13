أمطار متوسطة بمدن البحيرة.. وانتشار المعدات فى الشوارع (صور)

شهدت مدن وقرى محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، موجة من الطقس السيئ المصحوب بسقوط أمطار متفاوتة خفيفة إلى متوسطة الشدة، وبالتحديد المدن والقرى السياحية، مثل رشيد، وإدكو، والمحمولة، وكفر الدوار.

كما امتدت الأمطار لتصل إلى مدينة دمنهور عاصمة المحافظة، والدلنجات، وكوم حمادة وإيتاي البارود.

يأتي ذلك مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية المصرية بتعرض المحافظة لحالة من الطقس السيئ خلال الساعات المقبلة، نتيجة تعرض البلاد لمنخفض جوي خماسيني مصحوب بنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على محافظات الصعيد والصحراء الغربية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه وفقًا لتحديث خرائط الطقس فيشير إلى تأثر البلاد، اليوم الثلاثاء، بمنخفض جوي صحراوي قادم من الصحراء الغربية يجلب كتلا هوائية جنوبية غربية نشطة، مما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من المحافظات.