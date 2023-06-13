الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الخبيري: توجيهات السيسي بشأن مقابر السيدة نفيسة تقدير لرموز مصر التاريخية

النائب نادر الخبيرى
النائب نادر الخبيرى

ثمن النائب نادر الخبيري، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل يوم الأول من يوليو 2023.

وأكد النائب أن توجيهات الرئيس السيسي جاءت انطلاقا من حرص مصر على تقدير رموزها التاريخية وتراثها العريق على النحو اللائق، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أشار عضو مجلس النواب أن الرئيس وجه بإنشاء "مقبرة الخالدين" في موقع مناسب، لتكون صرحاً يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن، على أن تتضمن أيضاً متحفاً للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح شاهداً متجدداً على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العِظام وتراثها، وتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال.

كما طالب الخبيري بضرورة التزام الحكومة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتوقف الفوري لأي أعمال هدم في هذه المنطقة لحين صدور تقرير اللجنة المشكلة، حيث أن الرئيس أصدر توجيهاته حرصا على تكريم مصر لأبنائها العظماء بطريقة مشرفة.

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