الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس جهاز العبور يتابع أعمال تطوير طريق بلبيس الموازي للمناطق الصناعية

العبور
العبور

أجري المهندس أحمد رشاد الشريف رئيس جهاز مدينة العبور جولة تفقدية، صباح اليوم، برفقة المهندس حمدي عبد القوي نائب رئيس الجهاز والمشرف علي قطاع الطرق.  
 

وتابع رئيس الجهاز أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق البطئ الموازي لطريق بلبيس بالمنطقة الصناعية (ب-ج) وتحويل الطريق الرئيسي من طريق واحد إلي اتجاهين، كل اتجاه يحتوي علي 3 حارات، موضحا أنه جاري استمرار أعمال الطبقة الأسفلتية للحارة اليسري وحارة الخدمة الموازية لطريق بلبيس بالمنطقة الصناعية، كما جاري استكمال أعمال الطبقة الاسفلتية بالبلوك رقم (١٩٠٣٧) بالحي الرابع . 


تفقد مسئولو جهاز مدينة العبور، رفع  كفاءة الطرق والتوسعات الجارية بالمنطقة الصناعية الأولي بامتدادها الشمالي والغربي. 
 

ووجه رئيس الجهاز بتنفيذ أعمال إزالة الجزر الوسطي وتنسيق الموقع بشارع ( ٨٠٠) المتجه إلي صنية  الفيروز بالمنطقة الصناعية الأولي لسهولة مناورة المعدات الثقيلة وسيارات نقل البضائع، كما جاري الأعمال الصناعية وتنسيق الموقع بشارع (١١٢). 
 

ودعا أحمد رشاد لضرورة صيانة كافة المسطحات الخضراء ورفع كفاءتها كونها المتنفس الطبيعي المواطنين وحفاظا علي الواجهة الحضارية للمدينة، منوها لأهمية تنفيذ توجيهات قيادات وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بسرعة الانتهاء من أعمال الطرق قبل إجازة عيد الأضحي، محذرا  الشركات المقاولات المنفذة لمشروعات الطرق من التراخى فى تنفيذ أعمالها. 
 

أعمال التطوير المنطقة الصناعية جهاز العبور رفع كفاءة طريق بلبيس للمناطق الصناعية

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