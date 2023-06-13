2.7 مليار جنيه لتطوير قطاع التعليم قبل الجامعي خلال 9 سنوات بالمنوفية

شهد قطاع التعليم في مصر تطورات كمية ونوعية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، حيث حققت الدولة الكثير من الإنجازات في منظومة التعليم قبل الجامعي.

وأشار اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا القطاع بالمحافظة بلغ ملياريِّ و782مليون جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2023، تنوعت ما بين خطة هيئة الأبنية التعليمية، ومديرية التربية والتعليم و"منحة بنك الاستثمار الأوروبي"، بهدف التوسع في إنشاء العديد من المدارس بما يعزز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية.

وحرصًا على تطوير المنظومة التعليمية وتقليل الكثافات بالفصول الدراسية، أشار محافظ المنوفية، إلى أنه تم إنشاء ما يقرب من (294) مدرسة جديدة بإجمالي (4 آلاف و912 فصلًا دراسيًا وصيانة ورفع كفاءة (280) مدرسة خلال التسع سنوات الأخيرة.

فيما أوضح محافظ المنوفية، أنه بلغت جملة الاستثمارات بقطاع التربية والتعليم (576 مليون جنيه)، حيث جارِ إنشاء وإحلال وتوسعة (59) مدرسة واستكمال تأهيل مدارس تعليم عام ومدارس للتعليم الفني بنطاق المحافظة.

ومن أهم المشروعات الجاهزة للافتتاح بالعيد القومي:

1- مدرسة الشهيد العقيد/ فتحي قدري جعفر بقرية بخاتى بمركز شبين الكوم (إنشاء جديد) بقيمة 10 ملايين و128 ألف جنيه.

2- مدرسة كفر البتانون الثانوية بقرية كفر البتانون بمركز شبين الكوم ( إنشاء جديد) بقيمة 5 ملايين و900 ألف جنيه.

3- مدرسة كفر البتانون الابتدائية بقرية كفر البتانون بمركز شبين الكوم ( إنشاء جديد) بقيمة 9 ملايين و400 ألف جنيه.

4- مدرسة الشهيد/سامى عبيد الابتدائية بقرية شبرا خلفون ( إحلال كلى ) بقيمة 6 ملايين و800 ألف جنيه.

5- مدرسة كمشوش الرسمية لغات بقرية كمشوش بمركز منوف (انشاء جديد) بقيمة 11 مليون و200 ألف جنيه.

6- مدرسة الشهيد عماد عدلي إسماعيل بقرية فيشا الكبرى بمركز منوف (إحلال جزئي) بقيمة 5 ملايين و200 ألف جنيه.

7- مدرسة الدبايبة الثانوية بقرية الدبايبة بمركز بركة السبع (إنشاء جديد ) بقيمة 7 ملايين و700 ألف جنيه.

8- مدرسة الشهيد ابو الخير بقرية شبرا قبالة بمركز قويسنا (توسع) بقيمة 5 ملاين و500 ألف جنيه.

9- مدرسة ابشيش الاعدادية بقرية ابشيش بمركز الباجور (إنشاء جديد) بقيمة 8 ملايين جنيه.

10- مدرسة ابشيش الابتدائية بقرية ابشيش بمركز الباجور ( إحلال جزئي) بقيمة 5 ملايين و300 ألف جنيه.

11- مدرسة بي العرب الابتدائية بقرية بي العرب بمركز الباجور (صيانة) بقيمة مليون و500 ألف جنيه.

12- مدرسة السادات الثانوية بمركز تلا (صيانة) بقيمة 3 ملايين و40 ألف جنيه.

13- المدرسة الثانوية بالدبايبة ببركة السبع.

14- إنشاء مدرسة ابشيش الإعدادية بقرية ابشيش بمركز الباجور بقيمة 8 ملايين و310 آلاف جنيه.

15- إنشاء جناح إضافي بمدرسة الحاجة عطيات عجلان الابتدائية بقرية ميت عفيف بالباجور بقيمة 5 ملايين جنيه.