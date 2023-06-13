رئيس مدينة شبراخيت يتابع سير امتحانات الثانوية العامة

أجرى اللواء محمد زايد، رئيس مركز ومدينة شبراخيت، جولة على لجان امتحانات الثانوية العامة، بناء على تعليمات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف المتابعات لكل الاستعدادات والتجهيزات.

وتواجد اللواء محمد زايد أمام اللجان لاستقبال الطلاب وعمل الإجراءات اللازمة ودخول الطلاب للجان وتوزيع الأسئلة واستمارات الإجابة فى الموعد المحدد.

وأشار إلى مراجعة أعمال النظافة بمحيط المدارس التى بها اللجان وتمام الجاهزية للمدارس من حيث الكهرباء والأثاث ومراجعة الاستراحات المجهزه للسادة المراقبين، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية لحماية الجميع مع رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لأي طوارئ وسرعة التعامل الفوري معها حرصًا على صحة وسلامة الجميع.