محافظ شمال سيناء يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية الطارئة

وجه محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة، برفع درجة الاستعداد في جميع أجهزة ومرافق المحافظة، ومديريات الخدمات بها؛ لمواجهة الظروف الجوية الطارئة.

وأعلن المحافظ في بيان اليوم الثلاثاء، أنه "تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسة والفرعية في المحافظة؛ لمواجهة الظروف الجوية والأمطار"، موجها باستعداد كافة المرافق الخدمية لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

ويشهد عدد من مدن محافظة شمال سيناء سقوط أمطار خفيفة، كما شهدت مدن المحافظة انخفاضًا في درجات الحرارة وموجة من الرياح الخفيفة، حيث شهدت الطرق الرئيسة حذرا شديدا من السائقين، وبطئًا في حركة السير؛ خشية وقوع حوادث.