الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. رئيسا وزراء مصر والعراق يترأسان اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة

رئيسا وزراء مصر
رئيسا وزراء مصر والعراق

يترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس وزراء جمهورية العراق المهندس محمد شياع السوداني، الذي يزور مصر حاليًا على رأس وفد رسمي رفيع المستوى اليوم الثلاثاء، اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق، ومن المقرر أن يتم في ختامها توقيع عدد من وثائق التعاون بين مصر والعراق في العديد من المجالات.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد أكد في تصريحات أمس أن زيارته لمصر تهدف إلى تعزيز التعاون مع الأشقاء في مصر بمختلف المجالات، موضحًا أهمية دور العراق ومصر على الساحتين العربية والإقليمية، وثمّن وقوف مصر بعد عام 2003 مع العراق في مختلف المحطات، ودعمها في معركته ضد الإرهاب، فضلًا عن الخطاب المعتدل لمؤسسة الأزهر الشريف.

ويضم الوفد المرافق للسوداني كلًا من وزراء "الخارجية، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والتجارة، والكهرباء"، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وعددًا من المسئولين.

رئيس مجلس الوزراء مدبولي العراق وفد رسمي الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق وثائق التعاون مجلس الوزراء العراقي

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