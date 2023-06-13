الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الباز": حزب النور لعب دورًا مهمًا في كشف حقيقة الجماعة الإرهابية قبل 30 يونيو

محمد الباز
محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة وتحرير "الدستور"، إن استضافة الدكتور يونس مخيون رئيس مجلس شيوخ حزب النور، خلال برنامج "الشاهد" الذي يوثق شهادات عن كواليس ثورة 30 يوينو، كشف عن كواليس وأحداث حقيقة حدثت بين الحزب والجماعة الإرهابية، كان بمثابة "شهد شاهد من أهلها". 

وأضاف "الباز"، خلال حوار له ببرنامج "صباح الخير يامصر"، والمذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الثلاثاء، أن خلال استضافة الدكتور يونس مخيون فسر سبب كراهية الإخوان لحزب النور، قائلاً إن "الكراهية كانت بسبب أنه جاءوا علي الثورة و ظهروا واخذوا شهرة في شهور معدودة و دخلوا البرلمان"، كما ذكر أن "حزب النور لديه ثوابت متشددين في تنفيذها جداً أما عن القواعد قابلة للتغير ويعتبر ذلك تصريح هام جداً". 

وأوضح أن "حزب النور عمل درو مهم، في فترة الثورة حيث كان وجودهم في المشهد وأيضاً فكرة وجود السلفين كان مهم ولعبوا دور هام في كشف حقيقة الجماعة الإخوان". 

ولفت: إلى أنه "كان شاهدًا في تلك الفترة من خلال عمله الصحفي، مضيفاً أن كل ضيف في برنامج شاهد يروى الكواليس من و جه نظره، وإنما الصحفي يعتبر شاهد على كافة الأحداث، وشاهدتي الخاصة تتلخص في مقال سابق قبل الثورة أن وجود الجماعة في الحكم  كان تحت عنوان (فاشية داخل قصر الرئاسة)".  

ويقدم الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج "الشاهد"، ويتضمن توثيق أحداث ثورة 30 يونيو، عبر شهادات عدد من الشخصيات التي شاركت في صناعة القرار إبان الثورة، وكانت شاهدًا علي كل تفاصيلها وأحداثها.

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