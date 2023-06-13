نزهة خضراء لأولياء أمور طلاب الثانوية في حلوان

ككل عام؛ مثّلت المساحات الخضراء في محيط مدارس امتحانات الثانوية العامة؛ ملاذًا لأولياء الأمور في ساعات الانتظار لأبنائهم.

وكانت أبرز التجمعات في ميدان الشهداء بوسط حلوان القريبة من مدرسة الشهيد صابر أبو ناب، وعلى سور حديقة 6 أكتوبر، المقابلة لمدرسة أم الأبطال، وتحت ظل الأشجار المحيطة بالمدارس مثل مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات.

لكن حرارة الجو وغياب المساحات الخضراء عن بعض المدارس؛ لم تمنع الأهالي من الحضور في بعض المدارس، فرغم وجود ميدان الشهداء قريبًا من مدرسة الشهيد صابر أبو ناب، لكن بعض أولياء الأمور فضّلوا الجلوس أرضًا في الجهة المقابلة للباب الرئيسي للمدرسة والتي تخلوا من وجود أشجار، من أجل الاطمئنان على ذويهم.