الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سقوط أمطار خفيفة في القليوبية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

أمطار خفيفة
أمطار خفيفة

شهدت مدن وقرى محافظة القليوبية، صباح اليوم الاثنين، سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق مدن ومراكز وأحياء المحافظة دون تأثر الحركة المرورية وحركة المواطنين على الطرق الرئيسية أو شوارع المدن.

وأكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء المحافظة لمواجهة سوء حالة الطقس والتقلبات الجوية ، وانتشار معدات وسيارات شفط مياه الأمطار بالطرق السريعة وداخل المدن والقرى للتسهيل على المواطنين فى تحركاتهم وعدم تعطيل مصالحهم وأعمالهم 

وكلف المحافظ، مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

 كما وجه "الهجان"، بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أى بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وتستقبل المحافظة شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أية طارىء من خلال رقم الخط الساخن 114، وذلك على مدار 24 ساعة وهي (3212461 ) ورقم الواتس اب 01119992624 ومنظومة الشكاوي الحكومية لمجلس الوزراء 16528 وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa.eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة.

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