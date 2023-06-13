إصابة مراقبة ثانوية في الدقهلية بإعياء و نقلها للمستشفى

أصيبت مراقبة امتحانات ثانوية عامة في مدرسة البساتين الإعدادية في السنبلاوين بإعياء شديد وانخفاض ضغط الدم أثناء أعمال المراقبة على امتحانات الثانوية العامة.

وتم نقل المراقبة هـ .ط . إ، 51 عاما، مراقبة امتحانات بمدرسة البساتين الاعدادية بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية إلى مستشفى السنبلاوين العام وذلك لتقديم الرعاية الطبية اللازمة والاطمئنان على حالتها.

وتوافد طلاب الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية صباح اليوم الثلاثاء فى ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة على لجان الامتحانات لاداء الامتحان فى مادتى الاقتصاد والإحصاء.