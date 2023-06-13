الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إصابة مراقبة ثانوية في الدقهلية بإعياء و نقلها للمستشفى

إصابة مراقبة ثانوية
إصابة مراقبة ثانوية في الدقهلية

أصيبت مراقبة امتحانات ثانوية عامة في مدرسة البساتين الإعدادية في السنبلاوين بإعياء شديد وانخفاض ضغط الدم أثناء أعمال المراقبة على امتحانات الثانوية العامة.

وتم نقل المراقبة هـ .ط . إ، 51 عاما، مراقبة امتحانات بمدرسة البساتين الاعدادية بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية إلى مستشفى السنبلاوين العام وذلك لتقديم الرعاية الطبية اللازمة والاطمئنان على حالتها.

وتوافد طلاب الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية صباح اليوم الثلاثاء فى ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة على لجان الامتحانات لاداء الامتحان فى مادتى الاقتصاد والإحصاء.

مراقبة امتحانات ثانوية عامة مراقبة امتحانات ثانوية عامة بمدرسة البساتين انخفاض ضغط الدم مدرسة البساتين الاعدادية بالسنبلاوين بمدرسة البساتين الاعدادية بمركز السنبلاوين بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية

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