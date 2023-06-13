وكيل "تعليم الغربية": نقف بالمرصاد ضد أي محاولات للغش

شدد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية على الوقوف بالمرصاد ضد أي محاولات للغش.

وقال في تصريحات لـ"الدستور" إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية أمن الغربية من أجل القيام بتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة، وتوصيلها إلى مقار اللجان.

ويؤدي 22606 طالبا بالشعبة العلمية قسم علوم، و4977 بالشعبة العلمية قسم رياضة، و13348 للشعبة الأدبية، و110 للدولي، بإجمالي 41041 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات في شهادة الثانوية العامة في 116 لجنة عامة، منها 57 لجنة تابعة لقطاع الإسكندرية، موزعة على إدارات شرق وغرب طنطا، كفر الزيات، بسيون، والسنطة، و59 لجنة تابعة لقطاع المنصورة، موزعة على إدارات شرق وغرب المحلة، سمنود، قطور، وزفتى.