الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وكيل "تعليم الغربية": نقف بالمرصاد ضد أي محاولات للغش

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

شدد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية على الوقوف بالمرصاد ضد أي محاولات للغش.

وقال في تصريحات لـ"الدستور" إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية أمن الغربية من أجل القيام بتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة، وتوصيلها إلى مقار اللجان.

ويؤدي 22606 طالبا بالشعبة العلمية قسم علوم، و4977 بالشعبة العلمية قسم رياضة، و13348 للشعبة الأدبية، و110 للدولي، بإجمالي 41041 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات في شهادة الثانوية العامة في 116 لجنة عامة، منها 57 لجنة تابعة لقطاع الإسكندرية، موزعة على إدارات شرق وغرب طنطا، كفر الزيات، بسيون، والسنطة، و59 لجنة تابعة لقطاع المنصورة، موزعة على إدارات شرق وغرب المحلة، سمنود، قطور، وزفتى.

وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة لتأمين مقار اللجان توافر الراحة للجميع

الأكثر قراءة

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

طوارئ في القليوبية بعد اصطدام سيارة ملاكي بكابينة غاز بشبرا الخيمة

التعاون الدولى: اتفاق تمويل مع كوريا الجنوبية بقيمة 460 مليون دولار لتوريد 40 وحدة قطار

خطة "التعاونيات الزراعية" لتحقيق أكبر قيمة مضافة من تصدير الخضر والفاكهة

عودة الحركة المرورية بالطريق الزراعي في القليوبية

المصريون بالخارج يشاركون في مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

" القاهرة عن قرب " !

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات الإصلاح القضائي بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. هل اقتربت التسوية؟

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟