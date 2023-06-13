وكيل "صحة الغربية": زائرة صحية بكل لجنة ولم نسجل حالات إعياء أمس

كشف الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، عن عدم تسجيل أية حالات إغماء أو إعياء طوال ، يوم أمس، بين الطلبة والطالبات والمراقبين.

وأضاف “بلبل” فى تصريحات "للدستور" أن المديرية قامت بتوفير طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان

و يؤدي 22606 طلبة بالشعبة العلمية قسم علوم، و 4977 بالشعبة العلمية قسم رياضة، و 13348 للشعبة الأدبية، و 110 للدولي، بإجمالي 41041 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات في شهادة الثانوية العامة في 116 لجنة عامة، منها 57 لجنة تابعة لقطاع الإسكندرية، موزعة على إدارات شرق وغرب طنطا، كفر الزيات، بسيون، والسنطة، و59 لجنة تابعة لقطاع المنصورة، موزعة على إدارات شرق وغرب المحلة، سمنود، قطور، وزفتى.

وأكد المهندس ناصر حسن، مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية، أن المديرية أنهت كافة استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة التي انطلقت أمس الإثنين، وأنه تم التنسيق مع كافة المديريات المعنية والأجهزة التنفيذية لضمان توافر الراحة للجميع.