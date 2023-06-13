دقائق المراجعة الأخيرة على الرصيف.. سلاح طلاب الثانوية

توافد الطلاب صباح ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة 2023 إلى مدرسة زهراء حلوان الثانوية بنين التابعة لإدارة المعصرة التعليمية.

ويؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي اليوم الثلاثاء امتحاني الاقتصاد والإحصاء.

وقال الطالب علاء خالد إنه على الرغم من نصيحة العديد بعدم المراجعة في الصباح إلا أنها أحد الأشياء التي تساعده في التذكر.

وأضاف أن جلوسه على الرصيف وإلقاء نظرة على ملخص المادة يجعله متذكرًا الإجابات وهو داخل الامتحان، ولذلك يحرص على المراجعة قبل الدخول للامتحان.

وقال الطالب عبدالله إن دقائق المراجعة الأخيرة تعد بمثابة المنقذ الأخير الذي يلجأون إليه قبل الدخول للامتحان الذي عن طريقه يحدد مصيرهم ومستقبلهم.