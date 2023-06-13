في زيارة تستمر 4 أيام.. الرئيس الفلسطيني يصل الصين

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، صباح اليوم الثلاثاء، إلى الصين في زيارة تستمر 4 أيام، ومن المقرر أن يلتقي خلال زيارته الخامسة إلي بكين، عددا من كبار المسؤولين الصينيين يتقدمهم الرئيس الصيني شي جين بينج.

وسيبحث مع نظيره الصيني، تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرأي بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

- الرئاسة الفلسطينية: عباس في بكين بمناسبة مرور 35 عاما علي العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

والجمعة، أعلنت الرئاسة الفلسطينية في بيان رسمي، أن هذه الزيارة تأتي بمناسبة مرور 35 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفي إطار حرص القيادتين الفلسطينية والصينية على تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية القوية في المجالات كافة.

وأوضحت الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس عباس سيقوم خلال الزيارة بلقاء نظيره الصيني شي جي بينج، وبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرأي بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ولفتت الرئاسة الفلسطينية إلى أنه سيتخلل برنامج الزيارة استقبالًا رسميًا واجتماعًا ثنائيًا بين الرئيسين والوفدين المرافقين لهما، وسيتم توقيع عدد من الاتفاقيات، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع رئيس الوزراء ورئيس البرلمان الصيني.