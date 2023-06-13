تعرف على تاريخ صوم الرسل في كنيسة روم الأرثوذكس بمصر

قال الأنبا نيقولا مطران طنطا للروم الأرثوذكس إن كنيسة الروم الأرثوذكس بدأت صوم الرسل، اعتبارًا من يوم الإثنين التالي لأحد جميع القديسين وينتهي بعيد القديسَيْن بطرس وبولس.



وتابع: فى عام 2023 يبدأ صوم الرسل يوم الإثنين 12 يونيو وينتهي يوم 29 من نفس الشهر بعيد القدّيسَين بطرس وبولس.



موضحًا: في هذا الصوم يسمح بأكل السمك عدا يومي الأربعاء والجمعة، وتُعَيّد كنيستنا للقديسين بطرس وبولس في يوم واحد لأن التقليد الكنسي يذكر أنهما استشهدا معاً في ٢٩ يونيو عام ٦٥م بمدينة روما.

وواصل: مع أنه لكل قديس عيد خاص به حسب ترتيب كنيستنا الأرثوذكسية المقدسة على مدار السنة، غير أن أباء كنيستنا المقدسة وضعوا هذا العيد في الأحد الأول بعد عيد العنصرة لكي يُظهروا للعالم "ثمار الروح القدس ولإظهار نعمته وقوته التي تحل على المؤمنين جاعلاً إياهم قديسين".



واستطرد في بيانه: قد وضعت الكنيسة لهم هذا العيد الجامع لندرك نعمة الله بوضوح في شهادتهم وجهادهم، رغم اختلاف هوياتهم والطريقة التي أنتقلوا بها إلى الحياة الأبدية فإنه كان يجمعهم شيء واحد "وهو الجهاد من أجل الخلاص والتأله بالنعمة".



مختتمًا: يعود تاريخ هذا الصوم إلى المجمع المسكونيّ الأوّل عام ٣٢٥م، فبعد تكريم الرسل على أنهم معلموا العبادة الحسنة ورعاة المسكونة كلها، دعا الآباء المجتمعون الصوم: "صوم الرسل"، وحددوا أنه بعد مرور عيد الخمسين "العنصرة" بأسبوع واحد يجب على المسيحيين أن يصوموا عن اللحم والجبن وكل مشتقاتهما إلى يوم عيد الرسولين بطرس وبولس في ٢٩ يونيو.