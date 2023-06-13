الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل خطة النواب يتقدم بطلب أإحاطة ضد وزير الصحة بسبب مستشفى الإدمان بسوهاج

النائب مصطفى سالم
النائب مصطفى سالم

تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة ونائب طهطا و طما وجهينة بسوهاج، بطلب إحاطة ضد  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بشأن التأخير الشديد والتقاعس فى تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى الإدمان  ببلصفورة فى جنوب مدينة سوهاج، والتى بدأ العمل فيها منذ أكثر من 7 سنوات ولم تنته الأعمال حتى الآن.

وذكر "سالم"، في طلب الإحاطة، أن هذا التأخير تم بدون توضيح لأسباب هذا التأخير الكبير، مع عدم الإعلان عن خطة الوزارة بخصوص مواعيد الانتهاء والتشغيل أو وجود جدول زمني واضح لهذا الصرح الطبي الهام، الذي من المنتظر أن يخدم قطاع كبير من المرضى.

من ناحية أخرى أوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن نسبة التنفيذ فى مشروع إنشاء مستشفى الإدمان ببلصفورة في سوهاج، وصل إلى 60% على مراحل، ثم توقف العمل بدون مبرر مما زاد  الضغط على مستشفى الصحة النفسية  بمدينة سوهاج والتى تبلغ طاقتها الاستيعابية 100 سرير فقط، ما أدى إلى إحداث تكدس شديد بالمستشفى وقائمة انتظار لعدة أسابيع لمرضى الإدمان.

وأوضح "سالم"  ان مستشفى علاج الإدمان ببلصفورة تعد الأولى من نوعها على مستوى الصعيد والثالثة على مستوى الجمهورية وتقام على مساحة 6000 متر مربع، لافتًا إلى أن المشروع يضم مبنى المستشفى المكون من ثلاثة طوابق وبوابة رئيسية وغرفة أمن وغرفة للنفايات ومبنى الكهرباء بالإضافة إلى منطقة ترفيه وملاعب.

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التخطيط الجلسة العامة لمجلس النواب الصحة الصحة النفسية المستشفى النائب مصطفى سالم خالد عبد الغفار مجلس النواب مستشفي الصحة النفسية مستشفى الادمان ببلصفورة

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