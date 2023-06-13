يونس مخيون لـ"الشاهد": نصحت مرسى يسمع لجبهة الإنقاذ ورفض

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور، إن الحزب كان له جلسة من محمد مرسي بقصر الاتحادية استمرت 4 ساعات ونصف الساعة.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "نصحته، وكانت موجودة باكينام الشرقاوي، وأيمن علي، قلت له لازم المشكلة تتحل، ونستوعب جبهة الإنقاذ ويشاركوا معانا في الحكم، ويبقى النجاح للكل، ولو حصل إخفاق، متشيلش الشيلة لوحدك، والأمر الثاني غير رئيس الوزراء هشام قنديل، جبهة الإنقاذ وصلت إلى أنه لازم يغير رئيس الوزراء حتى لو مسك رئاسة الوزراء بنفسه، والأمر الثالث، إنه يرشح كذا شخصية لمنصب النائب العام، ونتوافق على شخصية، لم يحدث استجابة للمطالب، رفض".

وأردف: "نبهته إن كل الحوارات الوطنية حضرتها، حذرته من سيطرة الإخوان على كل مفاصل الدولة، وقلت لا يشغر أي منصب، إلا ويمسكه حد من الإخوان، لا حد مننا ولا من اتجاه آخر، وهذا مردوده سيئ عليك، تصرف الإخوان ينعكس عليك بالسلب، فنفى، قلت له هأجيب لك أسماء الإخوان في المناصب الحكومية، وكلفت الأمانة العامة، وجمعوا أسماء من 13 محافظة، وكنت ناوي أقدم هذا الملف بيني وبينه وليس أمام الإعلام".

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.