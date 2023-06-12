الكاتب محمد أمين: قانون حرية تداول المعلومات يعطى القدرة للإعلام على مواجهة الشائعات

أكد الكاتب الصحفي محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر، أن الحرص على سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات له أكثر من هدف منهم تداول المعلومات بالنسبة للباحثين، وكذلك القدرة على الحصول على المعلومات التي تخص الاستثمار ورجال الأعمال، كما تعطي إتاحة المعلومات القدرة لوسائل الإعلام على مواجهة الشائعات.



جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول جلسات وقضايا المحور السياسي في الحوار الوطني عن (قانون حرية تداول المعلومات).



وأضاف أمين، أن مواجهة الشائعات ليست فقط بإصدار القوانين بل يحتاج إلى جهود الإعلام الذي يلعب دورًا كبيرًا في صد الشائعات، موضحًا أن الحرية المطلقة مفسدة مطلقة، وفي ظل حرية المعلومات حاليا التي يواجهها العالم أجمع نحتاج لإصدار قانون لا يدفع الدولة لأي مشكلة تواجهها في أي فترة من الفترات.



وقال رئيس تحرير مجلة أكتوبر، إن القانون سيقضي إلى حد ما على الشائعات ولكنه لن ينهيها ويجب أن تكون العقوبات صارمة وواضحة في هذه المسائل التي تخص الأمن القومي للبلاد، مشيرًا إلى أن الضوابط التي تحكم الصحافة الإلكترونية والورقية واحدة، أما المنصات والسوشيال ميديا أو ما يطلق عليه الإعلام الجديد يعد خارج هذه الضوابط نهائيا.



أدار الحوار خلال الصالون النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى للصالون، النائب ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، مارجريت عازر، عضو مجلس النواب الأسبق عن حزب المحافظين، الدكتورة رحاب التحيوي المحامية، رئيس مؤسسة مقام للمرأة وحقوق الإنسان، حسن شاهين عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الثانية للصالون، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، دكتور طارق أبوسعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، الكاتب الصحفي محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر، الكاتبة الصحفية فريدة محمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.



يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.