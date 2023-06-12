يونس مخيون لـ"الشاهد": 30 يونيو ثمرة أخطاء متراكمة للإخوان

قال د.يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ، "حزب النور" إنه كان شاهدًا على الأحداث وقلبها، وما حدث في 30 يونيو هو ثمرة أعمال وتصرفات كثيرة وأخطاء كثيرة، سبقت 30 يونيو.

أشار خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أنهم اتفقوا مع قيادات الإخوان ألا يكون هناك مرشح يمثل التيار الإسلامي، حتى لا يحدث استقطاب في الشارع ويكون نتيجته الصدام والفشل، وكان الإخوان مقتنعين بالفكرة ووعدوا بذلك، وصرح المرشد العام بذلك في وسائل الإعلام، وقال: "لن نرشح أحدا من الإخوان في الرئاسة، وسعد الكتاتني أكد ذلك".

وأردف، "لكن فوجئنا أنهم تقدموا بخيرت الشاطر، وعندما رفض، قدموا محمد مرسي، وكانت هذه أول نقطة خلاف مع الإخوان".

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

يذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.