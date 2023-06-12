الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

يونس مخيون لـ"الشاهد": 30 يونيو ثمرة أخطاء متراكمة للإخوان

يونس مخيون
يونس مخيون

قال د.يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ، "حزب النور" إنه كان شاهدًا على الأحداث وقلبها، وما حدث في 30 يونيو هو ثمرة أعمال وتصرفات كثيرة وأخطاء كثيرة، سبقت 30 يونيو.

أشار خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أنهم اتفقوا مع قيادات الإخوان ألا يكون هناك مرشح يمثل التيار الإسلامي، حتى لا يحدث استقطاب في الشارع ويكون نتيجته الصدام والفشل، وكان الإخوان مقتنعين بالفكرة ووعدوا بذلك، وصرح المرشد العام بذلك في وسائل الإعلام، وقال: "لن نرشح أحدا من الإخوان في الرئاسة، وسعد الكتاتني أكد ذلك".

وأردف، "لكن فوجئنا أنهم تقدموا بخيرت الشاطر، وعندما رفض، قدموا محمد مرسي، وكانت هذه أول نقطة خلاف مع الإخوان".

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

يذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

يونس مخيون

مواد متعلقة

تامر أمين يثمن توجيه الرئيس بإنشاء مقبرة الخالدين: "قرار يحتاج لعمل كبير"

عمرو خليل: مقبرة الخالدين ستكون صرحًا كبيرًا (فيديو)

"ناشد بها الباز".. تفاصيل "مقبرة الخالدين" لحفظ رفات عظماء المحروسة

رمضان عبدالمعز: الزكاة تضاعف الأموال والأرزاق وتزيد البركة

التموين: لولا إعفاء الذهب من الرسوم الجمركية لوصل سعر الجرام 3500 جنيه

محذرة من طقس الثلاثاء.. الأرصاد: عاصفة ترابية وارتفاع فى درجات الحرارة

متحدث "التعليم" يكشف حقيقة تسريب امتحان التربية الدينية للثانوية العامة

أسامة الحديدى: "المساكنة" خروج عن الشريعة واستهداف لأخلاق الأمة

الأكثر قراءة

تفاصيل إحالة 3 يمنيين جلبوا 20 كيلو من مخدر الآيس للجنايات

مدينة جديدة أو حديقة عامة.. فنان تشكيلى يقدم مقترحًا بشأن "مقبرة الخالدين"

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

خبير اقتصادي: الحوار الوطني يولي اهتماما بالغا للملف الاقتصادي وتذليل العقبات أمام الاستثمار

تامر أمين يثمن توجيه الرئيس بإنشاء مقبرة الخالدين: "قرار يحتاج لعمل كبير"

يونس مخيون لـ"الشاهد" خلاف النور والإخوان بدأ من الانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

" القاهرة عن قرب " !

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة