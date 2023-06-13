مها عبدالناصر: تشيد بقرار الرئيس بدراسة موقف مقابر السيدة نفسية والإمام الشافعى

ثمنت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي الاجتماعي، قرار الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة تضم جميع الجهات المعنية و الأثريين المختصين لدراسة موقف المقابر في منطقة السيدة نفيسة و الإمام الشافعي.

وطالبت عضو مجلس النواب، في تصريحات لها، اليوم، الحكومة بالوقف الفوري لأي أعمال هدم في هذه المنطقة لحين صدور تقرير اللجنة المشكلة.

وكانت حالة من الجدل قد أثارتها أنباء اعتزام الحكومة إزالة المقابر في منطقة السيدة نفيسة والامام الشافعي، وذلك ضمن مخطط تطوير القاهرة الفاطمية، ولإقامة بعض المحاور والطرق بصلاح سالم، حيث بدأت محافظة القاهرة بإزالة منازل بمنطقة عرب اليسار بحي الخليفة بالتوازي مع إزالة مقابر السيدة عائشة، في إطار إزالة التعارضات لاستكمال المحاور والطرق بصلاح سالم.

فيما تعالت الأصوات الرافضة لإزالة بعض المقابر التي لها طابع أثري وتاريخي، لما لها من قيمة تاريخية عريقة.

يأتي هذا، فيما أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل يوم الأول من يوليو 2023.

كما أمر الرئيس بإنشاء "مقبرة الخالدين" في موقع مناسب، لتكون صرحًا يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن، على أن تتضمن أيضًا متحفًا للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح شاهدًا متجددًا على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العِظام وتراثها، ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال.