الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مها عبدالناصر: تشيد بقرار الرئيس بدراسة موقف مقابر السيدة نفسية والإمام الشافعى

النائبة مها عبدالناصر
النائبة مها عبدالناصر

ثمنت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي الاجتماعي،  قرار الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة تضم جميع الجهات المعنية و الأثريين المختصين لدراسة موقف المقابر في منطقة السيدة نفيسة و الإمام الشافعي.

وطالبت عضو مجلس النواب، في تصريحات لها، اليوم، الحكومة بالوقف الفوري لأي أعمال هدم في هذه المنطقة لحين صدور تقرير اللجنة المشكلة.

وكانت حالة من الجدل قد أثارتها أنباء اعتزام الحكومة إزالة المقابر في منطقة السيدة نفيسة والامام الشافعي، وذلك ضمن مخطط تطوير القاهرة الفاطمية، ولإقامة بعض  المحاور والطرق بصلاح سالم، حيث بدأت محافظة القاهرة بإزالة منازل بمنطقة عرب اليسار بحي الخليفة بالتوازي  مع إزالة مقابر السيدة عائشة، في إطار إزالة التعارضات لاستكمال المحاور والطرق بصلاح سالم.

فيما تعالت الأصوات الرافضة لإزالة بعض المقابر التي لها طابع أثري وتاريخي، لما لها من قيمة تاريخية عريقة.

يأتي هذا، فيما أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل يوم الأول من يوليو 2023.

كما أمر الرئيس بإنشاء "مقبرة الخالدين" في موقع مناسب، لتكون صرحًا يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن، على أن تتضمن أيضًا متحفًا للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح شاهدًا متجددًا على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العِظام وتراثها، ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال.

الرئيس عبد الفتاح السيسي النائبة مها عبد الناصر ازالة مقابر السيدة نفيسة والامام الشافعي تشكيل لجنة لدراسة موقف مقابر السيدة نفيسة والإمام الشافعي مقابر الخالدين وقف ازالة

الأكثر قراءة

فخرى الفقى: 25 مليون مواطن استفادوا من زيادة الحد الأدنى للأجور

محافظ الغربية يتفقد توسعة طريق المحلة ورصف محور المعامل وتطوير كورنيش الغفران

الكاتب محمد أمين: قانون حرية تداول المعلومات يعطى القدرة للإعلام على مواجهة الشائعات

علاء زينهم يكشف كواليس لقائه الأول مع الزعيم عادل إمام

يونس مخيون لـ"الشاهد" خلاف النور والإخوان بدأ من الانتخابات الرئاسية

إصابة 5 إثر حادثين منفصلين في البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

" القاهرة عن قرب " !

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة