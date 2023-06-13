الرئيس السيسى يوجه بإنشاء "مقبرة الخالدين".. خبير يوضح المواصفات الهندسية المطلوبة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإنشاء "مقبرة الخالدين" لتكون صرحاً يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن.

حسين راجح، خبير هندسي، يرى أن فكرة إنشاء مقبرة خالدة لضم رفات عظماء مصر والمؤثرين فيها والعالم أجمع على مر التاريخ هي فكرة جيدة ومقبولة، ولكن تحتاج إلى استراتيجية محكمة لاستثمار هذه الفكرة والمقبرة بأفضل شكل ممكن.

مقابر الشخصيات التاريخية

وأضاف “راجح”، في حديثه لـ "الدستور" أنه لابد من إشراك جميع الجهات المختصة والمعنية في وضع رؤية واستراتيجية إنشاء المقبرة الخالدة، فإنه من الضروري أن يساهم في الرأي لجان من الوزارات المختتلفة المعنية بالأمر بالإضافة إلى خبراء الهندسة، وأيضًا لابد أن يؤخذ في الاعتبار رأي أصحاب وأهالي هذه الشخصيات التاريخية.

من المقرر أن تضم المقبرة الخالدة متحفاً للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح شاهداً متجدداً على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العِظام وتراثها، ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال.

ثقافة الموت في مصر

وأوضح "راجح"، أنه يجب أن تكون الأرض صلبة وصخرية أيضًا لابد من المجتمع المدني أن يكون حاضرًا بقوة، حيث أن ثقافة الموت في مصر تختلف عن أي دولة وشعب آخر فإن الموت في مصر له فلسفته ومعتقداته الخاصة، كما أن لوقتنا هذا يزور المواطنين جبانات مصر سواء الفرعونية أو التاريخية، لذا فإن مشاركتهم ستضيف الكثير لهذا القرار.

ويوضح راجح المواصفات الهندسية المطلوبة توافرها لتجنب أي أخطار تضر بتلك المدينة أو المقبرة، وهي أن يتم اختيار المنطقة والأرض بدقة كبيرة فيجب أن تكون أرض جافة بعيدة عن الرطوبة والمياه ولاسيما المياه الجوفية لتجنب وقوع أي أضرار بالمقبرة، أيضًا أن يكون هناك حماية من مياه المطر حتى لا تتجمع في أرض المقبرة.

وتابع: "من الممكن أن تُنفذ المقبرة لحد على السُنة ويعني أن تكون حفره على قد جسد المتوفى ويُوضع فوق قطع من الصخر عرضية ورمل وقريبة من السطح، أو عيون فى أرض صلبة شوية او رملية متماسكة، او خرسانات فى الاراضى الرطبة او الطفلية، لتجنب الرطوبة ومياه الأمطار وكذا المياه الجوفية، لذا نجد دومًأ أن كل مقابر زمان فى أرض صحراوية لتفادي كل هذه الأمور".

وأخيرًا، نوه خبير الهندسة أنه اختيار مكان المقبرة الخالدة في غاية الأهمية ويفضل أن يكون في مدينة منف والتي تبدأ من الأهرامات، مستطردًا أنها من الممكن أن تكون مشروع استثماري قومي إذا تم استخدام الٍاساليب الحديثة مثل شاشات العرض التي توضح تاريخ ومسيرة الشخصية، فضلًا عن إقامة متحف ومكتبة ثقافية ضمن المشروع.