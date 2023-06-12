الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عمرو خليل: مقبرة الخالدين ستكون صرحًا كبيرًا (فيديو)

الإعلامى عمرو خليل
الإعلامى عمرو خليل

أشاد الإعلامى عمرو خليل بتوجيه الرئيس السيسى بتشكيل لجنة لتقييم موقف نقل مقابر السيدة نفيسة والإمام الشافعى وإنشاء مقبرة الخالدين.

وقال خليل، خلال تقديم برنامج "من مصر" عبر فضائية "cbc"،:"الرئيس وجه بأن تعلن اللجنة نتائجها خلال أسبوعين فقط".

وعلق "خليل" على إنشاء مقبرة الخالدين، قائلًا:"هتكون صرح كبير، وستضم رفات عظماء ورموز مصر، والناس الذين لهم إسهامات في تاريخ مصر".

كان المتحدث باسم الرئاسة السفير أحمد فهمي، أعلن أنه انطلاقاً من حرص مصر على تقدير رموزها التاريخية وتراثها العريق على النحو اللائق وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل يوم الأول من يوليو 2023. 

كما وجه الرئيس بإنشاء "مقبرة الخالدين" في موقع مناسب، لتكون صرحًاً يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن، على أن تتضمن أيضاً متحفاً للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح شاهداً متجدداً على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العِظام وتراثها، ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال.

عمرو خليل مقبرة الخالدين

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