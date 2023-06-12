الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس حزب الجيل: "مقبرة الخالدين" ستكون صرحا ورمزا يضم رفات عظماء مصر

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

أشاد حزب "الجيل الديمقراطي" بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين، والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير.

ونصت توجيهات الرئيس السيسي، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل يوم الأول من يوليو 2023، انطلاقاً من حرص مصر على تقدير رموزها التاريخية وتراثها العريق على النحو اللائق.

كما وجه الرئيس السيسي بإنشاء "مقبرة الخالدين" في موقع مناسب، لتكون صرحاً يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن، على أن تتضمن أيضاً متحفاً للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح شاهداً متجدداً على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العِظام وتراثها، ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال.

وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن توجيهات الرئيس السيسي، تؤكد حرص الدولة المصرية على احترام قدسية المقابر وحرمتها، والتعامل مع المقابر التي تقع في نطاق تطوير القاهرة الكبرى، بما يليق باحترام الموتى، وأيضا بما يساعد الدولة على المضي قدما في تحقيق خططها التنموية.

وأضاف رئيس حزب الجيل، أن توجيه الرئيس السيسي بإنشاء "مقبرة الخالدين" هو تأكيد على اعتزاز الدولة المصرية برفات عظمائها، مشيرا إلى أن المقبرة ستكون صرحا ورمزا يضم رفات المصريين العظماء، الذين كانت لهم إسهامات بارزة في خدمة هذا الوطن منذ آلاف السنين.

وأوضح الشهابي، أن مصر لن تكون الدولة الأولى التي ستتطبق نقل المقابر من أجل التطوير، حيث سبقها الكثير من الدول، من أجل التنمية، إلا أن ما يختلف في التجربة المصرية، هو احترام الدولة لرفات الموتى، سواء كانوا من الرموز الوطنية أو عامة المواطنين.

الجيل الديمقراطي الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي القاهرة الكبرى السيدة نفيسة

الأكثر قراءة

رفضت معاشرته.. الإعدام لحارس عقار قتل سيدة أجنبية بالغردقة

تحليل مخدرات للمتهم بسحل وقتل والده في السيدة زينب

السيسي يُعيد للتاريخ بريقه.. أثري يرسم مقترحًا لـ"مقبرة الخالدين": الترتيب حسب الحقبة الزمنية (خاص)

“السرطان” يُداهم طالبة الثانوية العامة قبل أداء امتحانها الأول بالفيوم

إحالة المتهمين بسرقة الدراجات النارية بالتبين للجنايات

إحالة عاطل للجنايات لسرقته حقيبة يد بالإكراه في الجمالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

" القاهرة عن قرب " !

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة