"جعفر العمدة" يحصد 10 جوائز متنوعة فى حفل كأس إنرجي للدراما

عُرض خلال سباق دراما رمضان 2023، مسلسل “جعفر العمدة”، بطولة الفنان الشاب محمد رمضان، ومجموعة من النجوم الكبار، كان أبرزها هالة صدقى، أحمد فتوح، ومجموعة من النجوم الشباب، والتى كان أبرزهم إيمان العاصى ومنة فضالى وجورى بكر ومنذر ريحانة.

وحصد المسلسل العديد من الجوائز، آخرها جوائز حفل كآس إنرجى والذى يعد حصان الحفل الأسود، حيث فاز بـ10 جوائز، فى دورته السابعة، والمقام حاليا في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

الجائزة الأولى

حصد جعفر العمدة جائزة أفضل مسلسل درامى في الموسم الرمضانى 2023

الجائزة الثانية

فاز محمد رمضان بجائزة أفضل ممثل، عند دوره فى مسلسل جعفر العمدة.

الجائزة الثالثة

حصد أحمد فهيم جائزة أفضل ممثل مساعد، عن دور سيد العمدة شقيق محمد رمضان في المسلسل.

الجائزة الرابعة

ونالت إيمان العاصي جائزة أفضل ممثلة مساعدة، عند دور دلال فتح الله فى مسلسل جعفر العمدة.

الجائزة الخامسة

تالقت جوري بكر فى مسلسل جعفر العمدة لتحصد العديد من الجوائز وحصدت اليوم جائزة أفضل ممثلة صاعدة، عند دور وداد.

الجائزة السادسة

فاز محمد سامي بجائزة أفضل مخرج، كما حصل على أفضل سيناريو.

الجائزة السابعة

نزار شاكر مدير تصوير مسلسل جعفر العمدة حصد جائزة أفضل مدير تصوير، عن تصوير مسلسل جعفر العمدة.

الجائزة التاسعة

وذهبت جائزة أفضل موسيقى تصويرية لـ خالد حماد عن مسلسل جعفر العمدة.

الجائزة العاشرة

كما حصل أحمد سعد، على جائزة أفضل أغنية تتر.