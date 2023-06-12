تامر أمين يثمن توجيه الرئيس بإنشاء مقبرة الخالدين: "قرار يحتاج لعمل كبير"

أشاد الإعلامي تامر أمين توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي.

وقال أمين، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار":"قرار مهم ويحتاج عمل كبير من اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفة مدبولي الذي نثق فيه ثقة كبيرة".

كان المتحدث باسم الرئاسة، السفير أحمد فهمي أعلن أنه انطلاقاً من حرص مصر على تقدير رموزها التاريخية وتراثها العريق على النحو اللائق، وجه الرئيس السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل يوم الأول من يوليو 2023.

كما وجه الرئيس بإنشاء "مقبرة الخالدين" في موقع مناسب، لتكون صرحًاً يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن، على أن تتضمن أيضاً متحفاً للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح شاهداً متجدداً على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العِظام وتراثها، ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال.