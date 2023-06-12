الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عماد الدين حسين: التكليف الرئاسي حسم الجدل حول "مقبرة الخالدين"

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول إنشاء مقبرة الخالدين، في منتهى الأهمية لأنه ينهي حالة الجدل المثارة مؤخرًا، حول مقابر السيدة عائشة والسيدة نفيسة.

وأضاف “عضو أمناء الحوار الوطني”، خلال مداخلة هتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الجدل القائم كان حول رفات العظماء الذين دفنوا هناك، وشهد جدلًا كبيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أن الأمر لم يكن واضحًا بصورة كبيرة.

أهمية قرار الرئيس

وتابع أن أهمية القرار الرئاسي تكمن في تشكيل لجنة مكونة من رئيس الوزراء والأجهزة ذات الصلة، وخبراء لحسم الأمر هل هناك إمكانية من الاحتفاظ بها كما يطالب المثقفون، أم هل من الممكن عمل محاور معينة أو أي بدائل أخرى. 

وأشار إلى أن أنشاء مقبرة "الخالدين" للعظماء لتكون مزارًا للمثقفين، موضحًا أنه كان يتمنى أن تبادر الجهات المسئولة بطرح هذا اقتراح حتى لا يحدث هذا الجدل ولكن الرئيس هو من حسم الأمر.

عماد الدين حسين الرئيس عبدالفتاح السيسي مقبرة الخالدين حسم الأمر أهمية قرار الرئيس

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