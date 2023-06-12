"ناشد بها الباز".. تفاصيل "مقبرة الخالدين" لحفظ رفات عظماء المحروسة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء "مقبرة الخالدين" في موقع مناسب، لتكون صرحًا يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن.

كما وجه الرئيس أن تتضمن أيضاً متحفاً للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح شاهداً متجدداً على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العِظام وتراثها، ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال.

وكان الدكتور محمد الباز، طالب في برنامجي "آخر النهار"، و"البساط أحمدي"، بإنشاء مقبرة للخالدين، ينقل إليها رفات الشخصيات المصرية البارزة، كما طالب بعرض شواهد القبور التاريخية في المتاحف، وبدأ المقترح عندما ثار الجدل أول مرة حول هدم مقبرة طه حسين، العام الماضي، وهو الأمر الذي نفته محافظة القاهرة حينها.

وطالب الباز الحكومة بنقل رفات طه حسين في موكب جنائزي لا يقل عن موكب المومياوات، ووضعه في مقبرة تليق به وقيمته الثقافية، وأن يتحول مدفنه لمزار عالمي.

وعند إثارة الجدل مرة أخرى حول مقابر أم كلثوم وأحمد شوقي، طالب الباز مجددا بإنشاء مقبرة للخالدين تضم الشخصيات البارزة والمؤثرة في تاريخ مصر.