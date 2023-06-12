الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"عضو إسكان النواب" يهنئ الأهلى بالفوز ببطولة إفريقيا: أداء رائع ومتميز

النائب أحمد أبو زيد
النائب أحمد أبو زيد

هنأ النائب أحمد أبوزيد عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان النادي الأهلي، بمناسبة فوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ 11 في تاريخه، مشيداً بالأداء الرائع والمتميز لفريق النادى الأهلي الذي تحقق بالفوز والتتويج ليعكس صورة مشرفة للرياضة المصرية العريقة.

وتقدم أبو زيد بخالص التهاني لجماهير وأعضاء ومجلس إدارة النادى الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على تحقيق هذا اللقب الكبير الذي يضاف لسجل الرياضة المصرية؛ التي تشهد طفرة حقيقية على مختلف الأصعدة الرياضية بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية للرياضة والرياضيين.

إدارة النادي الأهلي أبطال افريقيا الكابتن محمود الخطيب الرياضة المصرية النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب النادي الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا

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