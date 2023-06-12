إحالة عاطل للجنايات لسرقته حقيبة يد بالإكراه في الجمالية

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، الاثنين، إحالة عاطل سرق حقيبة يد من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بالقاهرة فى منطقة الجمالية بالإكراه، إلى محكمة الجنايات.

البداية، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الجمالية تمكنت من ضبط بائع، حال قيامه بسرقة حقيبة يد من أحد الأشخاص، وبداخلها مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية"، جواز سفر أجنبى، سلاح أبيض.



بمواجهته أقر بقيامه بسرقة الحقيبة المضبوطة بحوزته من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول - مقيم بمحافظة الجيزة.

بسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال سيره بمحل الضبط فوجئ بقيام المتهم بخطف حقيبة يده وبداخلها المضبوطات وعقب ذلك قام بتهديدة بالسلاح المضبوط بحوزته ولاذ بالفرار.