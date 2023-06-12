الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأربعاء.. عرض "مسجد السلطان حسن" و"زخارف عربية" بمركز الثقافة السينمائية

مركز الثقافة السينمائية
مركز الثقافة السينمائية

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، أمسية سينمائية، الأربعاء المقبل الموافق ١٤ يونيو الجاري.

ومن المقرر عرض كل من فيلم "مسجد السلطان حسن" للمخرج أشرف حامد الذي يعد واحدًا من أعرق الآثار الإسلامية بالقاهرة، وفيلم "زخارف عربية" للمخرج عبد القادر التلمساني والفيلم يعد رؤية سينمائية لفتون الزخرفة العربية في العمارة الإسلامية وأعمال نحت الخشب والزجاج المعشق .

وتشرف على الفعاليات الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية، وتقام عروض مركز الثقافة السينمائية في تمام الساعة السابعة مساءً بمقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف.

جدير بالذكر أن جميع فعاليات المركز القومي للسينما مجانية للجمهور العام.

مركز الثقافة السينمائية الثقافة السينمائية القومي للسينما فيلم مسجد السلطان حسن منار حسني

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