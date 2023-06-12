معتز محمود مهنأ الأهلي بالفوز بدوري أبطال أفريقيا: "رفعتم رأس الكرة المصرية"

هنأ المهندس معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الأهلي والجماهير الأهلاوية وجماهير الكرة المصرية، بالتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، قائلا: إن الأهلي حقق إنجاز تاريخيا بعد الفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة. مشيدا بالروح العالية التي تحلى بها جميع أفراد الفريق، والتي تعكس قوة العزيمة والإصرار على الفوز باللقب.

وأعرب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريح صحفي له اليوم، عن تمنياته بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في مختلف الألعاب والبطولات.

وأشار، إلى أن الأهلي استطاع ان يحقق الفخر والريادة الأفريقية بالفوز بهذه البطولة الكبيرة في تاريخه.

ووجه رئيس صناعة البرلمان، الشكر للاعبي الأهلي والجهاز الفني على الجهد الذي بذلوه لإسعاد الجماهير المصرية والعربية بتحقيق اللقب.

وأردف أن هذه ليست البطولة الوحيدة للأهلي هذا الموسم ولكنها البطولة الرابعة وهو ما يسعد الجماهير المصرية.

وتابع محمود أن الأهلي أثبت عبر مختلف مباريات بطولة دوري ابطال أفريقيا، آداء رجوليا مبهرا و هو ما أدى في النهاية للتتويج بالبطولة. مبروك للاهلي و مبروك للمصريين رفع الرأس عريبا و أفريقيا بهذه البطولات.

وكان النادي الأهلي حقق البطولة رقم 11 فى تاريخه في دوري أبطال افريقيا، بعد الفوز على الوداد بمجموع المباراتين 3-2 في القاهرة والمغرب، وأثبت قوة رياضية أفريقية هائلة.