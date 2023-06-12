الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق فى مقتل طبيب ودفنه داخل عيادته بالساحل

جثة
جثة

تباشر نيابة حوادث شمال القاهرة، اليوم الاثنين، التحقيق في واقعة مقتل طبيب داخل عيادته بمنطقة الساحل، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير حول الواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من الأهالى بوجود رائحة كريهة، تنبعث من داخل عيادة طبيب بمنطقة الساحل.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة طبيب وبعمل التحريات الأولية تبين أن شخصين وراء ارتكاب الواقعة وتم ضبطهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

نيابة حوادث شمال القاهرة طبيب مقتل العرض تحريات المباحث

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