الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سرقة تحت التهديد.. "جنايات بورسعيد" تُعاقب 3 متهمين بهتك عرض شاب

متهمين
متهمين

عاقبت  محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الإثنين، متهم بالسجن المشدد 15 عاما، والسجن 3 سنوات لـ متهمين آخرين، بالاشتراك في هتك عرض شاب بعد ضربه بالأسلحة وسرقة ممتلكاته في بورسعيد.

صدر الحكم برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، عمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير.

ووجهت النيابة العامة  للمتهمين الأول والثاني تهمة  سرقة المنقولات، وكانت عبارة عن مبلغ مالي، وحافظة مستندات، وهاتف محمول، مملوكين للمجني عليه "م. م. إ"، وذلك عن طريق الإكراه، وأشهر المتهم الأول في وجهه سلاحاً أبيضاً خنجراً مهدداً إياه به وما أن قاومه حتى تعدى عليه الأخير بعدة طعنات بواسطة ذلك السلاح استقرت في مناطق متفرقة من جسده محدثا ما به من إصابات، مما بث في نفسه الرعب وشل مقاومته وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات، وإكراه المجني عليه على التوقيع على عدد 6 إيصالات أمانة وعقد ابتدائي، واحتجزا المتهمان المجني عليه بالوحدة السكنية وهتكا عرضه بالقوة والتهديد. 

السجن المشدد 15 عاما الصادر اليوم الاثنين المستشار جودت ميخائيل قديس بالسجن المشدد هتك عرض جنايات بورسعيد

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