الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يطرد مسؤولاً كبيرًا متهمًا بالفساد.. ما القصة؟

طرد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا أمينه العام السابق، الاثنين، لسوء السلوك وانتهاكات أخرى لقواعد الحزب بينما يواجه أيضًا اتهامات بالفساد في قضية جنائية.

وبحسب وكالة اسشتيد برس، فقد يُحاكم آيس ماجاشول الذي كان ذات نفوذ في السابق بتهمة اختلاس أموال من عقد حكومي قيمته أكثر من 13 مليون دولار عندما كان رئيسًا للوزراء في مقاطعة فري ستيت قبل صعوده إلى أعلى منصب إداري في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

وتم تعليق ماجاشولي عن منصب الأمين العام في عام 2021 بعد اتهامه بعدة تهم بالفساد وغسيل الأموال والاحتيال، وتم إيقافه تماشيًا مع سياسة "التنحي" التي يتبعها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي ، والتي تتطلب من أولئك الذين يشغلون مناصب قيادية التنحي عن أدوارهم أثناء مواجهة تهم جنائية.

ورفض ماجاشولي التنحي بل وأصدر رسالة قال فيها إنه سيعلق رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا ، زعيم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي ، عن مهامه، وأدى تحديه ورفضه الاعتذار عن الخطاب إلى اتهامه بسوء السلوك من قبل اللجنة التأديبية لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

وقال حزب المؤتمر الوطني الأفريقي إن لجنة الانضباط الوطنية أدانت ماجاشولي بارتكاب أربعة انتهاكات لقواعد الحزب وأمهل سبعة أيام للرد على النتائج. وقال الحزب إنه لم يرد.

وأضاف الحزب في بيان يوم الاثنين "نتيجة لذلك ، أكد مؤتمر الحوار الوطني طرد الرفيق ايس ماغاشول من المؤتمر كعقوبة نهائية".

وينظر إلى ماجاشولي على أنه قريب من منافس رامافوزا السياسي، الرئيس السابق جاكوب زوما ، لكن تعليقه أدى إلى إبعاده عن مؤتمر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في ديسمبر ، عندما أعيد انتخاب رامافوزا كزعيم للحزب.

ويواجه ماجاشولي، 63 عامًا، تهمًا جنائية بزعم أنه استفاد شخصيًا من أموال مخصصة لاستخدامها في إزالة الأسبستوس من منازل الناس في مقاطعة فري ستيت حيث كان رئيس الوزراء من 2009 إلى 2018.