الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"قريبًا".. محمد عدوية يطرح البرومو الدعائي لأحدث أغنياته (فيديو)

عدوية
عدوية

شوق النجم محمد عدوية جمهوره بأغنية جديدة مفاجأة يتم طرحها خلال الأيام المقبلة، حيث نشر برومو الأغنية على موقع التواصل الاجتماعى وعلق قائلا قريبا أغنية مفاجأة .

وأعرب محمد عدوية، مؤخرًا، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية “على وضعنا” التي جمعت بينه وبين والده والنجم محمد رمضان، وتصدرت التريند حينها قائلاً : “الحمد لله ردود الأفعال فاقت توقعاتى خاصة أننى أتعاون مع أسطورة الغناء الشعبى والدى، وأخويا وحبيبى وصديق للأسرة محمد رمضان الذى لديه قاعدة جماهيرية كبيرة في عالم الغناء والتميل”.

أغنية "على وضعنا" كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني، وقال رمضان، عن هذا التعاون: "اتسجل في تاريخي إني غنيت مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية".

توق تواص تصدرت تصدرت التريند تواصل تعاون تواصل الاجتماعي

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