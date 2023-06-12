ضبط 2 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالبحيرة

أكد الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم التوجيه بتكثيف الحملات الرقابية التفتيشية على جميع المنشآت الغذائية وخاصة مصانع اللحوم المجمدة ومُصنعاتها، ومحلات عرض وبيع اللحوم البلدية بمراكز المحافظة، والتنسيق والتعاون مع جميع الجهات الرقابية المعنية والمختصة بهذا الشأن، بمناسبة الاستعدادات لقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

حيث نفذت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية تحت إشراف الدكتور أحمد حراز مدير وحدة مراقبة الأغذية بالمديرية والأستاذ محمد خميس بركات مراقب عام الأغذية بالمديرية، ما أسفر عن الآتي: قام مفتشى مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بحوش عيسي وبالاشتراك مع إدارة الطب البيطرى بحوش عيسى، بحملة تفتيشية مشتركة على محلات الجزارة، والتى أسفرت عن ضبط كمية من اللحوم الجاموسى المشفاة البلدية مقدرة بإجمالي وزن 7٠5كجم، بفحصها بمعرفة الطبيب البيطرى المرافق للحملة تبين أنها مذبوحة خارج السلخانة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

تم تحرير محضر جنحة صحية وقيد برقم 8687 لسنة 2023 جنح مركز شرطة حوش عيسى، وللعرض على النيابة العامة.

كما تمكنت الحملة من ضبط أحد معامل منتجات الألبان تحت الإنشاء، والذي يعمل بالطريقة البدائية اليدوية بأحد القرى بمركز حوش عيسي ، وتبين أنه يدار بدون ترخيص وتنعدم فيه الاشتراطات الصحية، ويشكل خطر داهم ومصدر تلوث على الصحة العامة ، وتم ضبط عدد 30 شيكارة من ملح الطعام المتحجر والغير محتفظ بخواصه الطبيعية ، نتيجة سوء التخزين بالعراء أمام المعمل ، وبإجمالي وزن 1.5 طن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة ، وتم تحرير مذكرة ورفعها لرئيس الوحدة المحلية لمجلس المدينة بغلق المعمل وإيقاف تشغيله ولحين توفيق أوضاعه .

كما أسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من خلطات الثوم والتوابل والتى تُستخدم فى تتبيل اللحوم بداخل مطعمين للمشويات بحوش عيسي ، وتبين أنها منتهين الصلاحية طبقا لتواريخ الإنتاج المدونة على العبوات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف.