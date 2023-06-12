الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الشيخ ورئيس مجلس الخدمة الاتحادى بالعراق يبحثان سبل تعزيز التعاون

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل د.صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، محمود التميمي، رئيس مجلس الخدمة الاتحادي؛ لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الخدمة المدنية وتطوير الوظيفة العامة والإصلاح الإداري.

ورحب رئيس الجهاز بشقيقه محمود التميمي والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، مشيدًا بالعلاقات الوثيقة التي تجمع مصر والعراق قيادة وحكومة وشعبا، مؤكدًا أن اللقاء يعتبر امتدادا لأواصر الأخوة والتعاون بين البلدين أصحاب الحضارات والتاريخ العريق.

واستعرض رئيسا الجهاز والمجلس محاور ومجالات التعاون المتضمنة في بروتوكول التعاون المزمع توقيعه بين الجانبين قريبا، في إطار تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الإدارة العامة.

الدكتور صالح الشيخ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مجلس الخدمة الاتحادي جمهورية العراق الإدارة العامة

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