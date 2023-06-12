الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فى اجتماع موسع.. محافظ دمياط تبحث تطوير أداء الوحدات المحلية للمراكز والمدن

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، اجتماعًا موسعًا جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ونوابهم ومديرى عدد من الإدارات بكل وحدة، حيث تابعت خلاله سير منظومة العمل بعدد من الملفات وما تم تحقيقه من جهود خلال الفترة الأخيرة.

وبحثت "المحافظ" آلية تخطى أى معوقات قد تبطئ منظومة العمل، حيث أكدت أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لكافة الأعمال بنطاق كل مركز ومدينة، وتعزيز الجهود بين الإدارات بكل وحدة محلية، مؤكدة الدفع بالإجراءات الجار تنفيذها للانتهاء من ملفات التصالح فى مخالفات البناء، وكذلك إنجاز العمل بمنظومة الإيرادات وتحصيلها بشكل دورى.

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط منال عوض الوحدات المحلية

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