الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عزة مصطفى تناشد محافظ المنيا بعلاج طفل يحتاج زراعة قرنية فى العين

الطفل محمد ووالده
الطفل محمد ووالده

ناشدت الإعلامية عزة مصطفى، محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، ووزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، بعلاج طفل يحتاج زراعة قرنية في العين.

وعرضت عزة، خلال تقديم برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقرير عن حالة الطفل محمد وليد، البالغ من العمر 8 سنوات، من محافظة المنيا، يحتاج إلى عملية زراعة قرنية في العين، بعد فشل عملية إزالة المياه البيضاء.

وقالت، إن محمد من أسرة بسيطة، تعجز عن توفير تكاليف العلاج لابنها، بعد أن فشلت عملية إزالة المياه.

وناشدت مؤسسات المجتمع المدني، وكل من يمكنه التكفل بحالة محمد، لأن أوضاع أسرته صعبة.

وقال والد محمد، إنه أخذ قرض بقيمة 20 ألف جنيه لإزالة المياه البيضاء من على عين ابنه وزرع عدسة، لكن العملية فشلت، ولم يعد قادرا على التكفل بعلاج ابنه، الذي أصبح عاجزا عن القيام بأي أنشطة، موضحًا أنه يتمنى علاج ابنه حتى لو تبرع بعينه له.

محمد يرى لمدى 50 سم، ولا يستطيع مشاهدة التلفزيون، أو اللعب، ولا يقدر على رؤية الطعام على المائدة، وقال محمد: "نفسي ألعب وأشوف زي إخواتي".

عزة مصطفى صالة التحرير قرنية زرع قرنية وزير الصحة

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