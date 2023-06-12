الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ يلتقي بالطلاب أعضاء غرفة امتحانات الثانوية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى محمد عبدالله، الرائد العام لاتحاد طلاب كفر الشيخ، وكيل الوزارة بالطلاب، أعضاء الغرفة الرئيسية لامتحانات الثانوية الثانوية التي جرى تشكيلها، تحت إشراف محمد الدفراوي، موجه عام التربية الاجتماعية، و حموده يوتس، موجه عام الاتحادات الطلابية والمسئول عن الغرفة فتحية محروس، ودار حوار بين وكيل الوزارة والطلاب حول الدور الذي تقوم به الغرفة الرئيسية بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية.

وأكد وكيل الوزارة، أن دور أعضاء الغرف يقتصر إجراء الاستبيان الوارد من الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، وعدم الإدلاء بأي تصريحات أو لقاءات صحفية حول الانتخاب، والالتزام بإعداد تقرير يمتاز بالحيادية والشفافية وإرسال التقرير إلى الغرفة المركزية بالاتحاد العام، وفي نهاية اللقاء توجه وكيل الوزارة بالشكر والتقدير للطلاب أعضاء الغرفة وهيئة الإشراف عليها، متمنياً التوفيق لأبنائنا طلاب الشهادة الثانوية.

في وقت سابق، أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تابع الامتحانات غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية،  فقد أدى الامتحان 24 ألف و326 طالب وطالبة امتحان مادة التربية الدينية، وأدى 24 ألف و137 طالب وطالبة امتحان مادة التربية الوطنية وتغيب عن أداء الإمتحانات 153 طالب وطالبة، ولم ترص غرفة العمليات أي شكاوى أو مخالفات.

وأوضح وكيل الوزارة أن الغرفة تابعت منذ الصباح الباكر وصول أسئلة الامتحانات إلى اللجان الامتحانية وسط إجراءات أمنية مكثفة ودخول الطلاب للجان في سهولة ويسر مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

الثانوية العامة طلاب تعليم كفر الشيخ امتحانات

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